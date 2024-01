Airbus : question de hauteur

(Boursier.com) — Airbus revient en arrière de 0,8% à 148,64 euros, alors que le broker Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier, mais ajuste sa cible de 181 à 175 euros. Stifel avait déjà refait un point sur le groupe en amont de la publication annuelle du géant aéronautique... L'analyste modélise actuellement un profit opérationnel ajusté de 2,155 MdsE au quatrième trimestre, contre un du consensus Bloomberg de 2,204 MdsE. Les deux estimations impliquent qu'Airbus manquera légèrement son objectif d'un Ebit ajusté d'environ 6 MdsE sur l'exercice, d'environ 3%. D'après les conversations de l'analyste avec l'entreprise, cela serait principalement dû aux coûts de montée en puissance plus élevés afin de garantir que la chaîne d'approvisionnement est à la hauteur et qu'il y a suffisamment de personnel disponible pour augmenter la production. Le courtier n'est cependant pas trop inquiet car il pense que les coûts plus élevés sont bien signalés au marché et l'inconvénient d'économiser quelques dollars plutôt que de jouer la sécurité est actuellement visible chez son principal concurrent. Dans le même temps, Airbus devrait dépasser, selon Stifel, son objectif de FCF de 3 milliards d'euros grâce à des acomptes plus élevés.

En ce qui concerne l'exercice 2024, l'analyste s'attend à ce que l'entreprise guide sur environ 800 livraisons et sur un EBIT ajusté de 7 milliards d'euros, conforme aux estimations du consensus, même s'il ne peut exclure le risque que la direction guide un peu en-deçà pour tenir compte des coûts de montée en puissance plus élevés que prévu et de l'incertitude sur les livraisons des moteurs P&W.

Au cours de l'exercice 2024, la majeure partie des remplacements de GTF défectueux sera effectuée dans la flotte existante de la famille A320neo et, bien que P&W ait promis que les livraisons de nouveaux moteurs à Airbus ne seraient pas affectées, l'ensemble du processus pourrait avoir une incidence sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Le broker a profité de l'occasion pour réduire ses estimations d'EBIT d'environ 5% sur 2023-2025 pour tenir compte des coûts de montée en puissance plus élevés dans l'activité aéronautique commerciale et des progrès moins bons que prévu dans le redressement du segment D&S. Il maintient néanmoins son avis 'achat' car Airbus met en oeuvre son plan de montée en puissance, il le fait de manière responsable et, ce faisant, il pourrait être en mesure de prendre encore quelques clients à son principal concurrent, Boeing...

Consensus affiché

Parmi les autres avis de brokers, Citigroup reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de 174 euros. La Deutsche Bank est aussi à l'achat avec une cible de 165 euros. Barclays avait lui déjà surpondéré Airbus, tout en réhaussant son objectif à 154 euros, tandis que Jefferies est à l'achat avec une cible relevée à 170 euros. Morgan Stanley 'surpondère' quant à lui le dossier avec un objectif de cours de 174 euros, tandis que RBC Capital reste à 'performance de secteur' en visant 145 euros.

Enfin, BNP Paribas Exane est à 'surperformance' avec un objectif de cours de 179 euros, tandis que le géant européen a dépassé son objectif de livraison pour l'exercice 2023 et a enregistré des commandes nettes/brutes record. Airbus a en effet livré 735 avions (expéditions les plus élevées depuis l'exercice 2019) contre une guidance de 720 unités et un consensus Visible Alpha de 723.

La firme a également enregistré un record de 2.094 commandes nettes/2.319 commandes brutes l'an passé... Le carnet de commandes s'élève actuellement à 8.598 avions. Comme le souligne Stifel, inutile de dire qu'Airbus a battu sans effort Boeing tant en termes de commandes brutes (1.456) que de livraisons (527). Lors de la conférence de présentation de ces données, la direction a souligné que la situation de la chaîne d'approvisionnement s'améliorait, ce qui pourrait indiquer que la crise de la mer Rouge n'affecte pas trop Airbus, et que les problèmes du GTF n'auront pas d'impact sur les livraisons de 2024.

La date de publication des comptes 2023 du groupe est fixée au 15 février.