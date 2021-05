Airbus : quelle cible ?

Crédit photo © Airbus Group

(Boursier.com) — Airbus gagne 0,2% à 96,75 euros en milieu de séance ce vendredi, alors qu'AlphaValue accumule le dossier avec un cours cible ajusté à 104 euros, après avoir salué le début d'année solide du géant aéronautique qui a notamment généré un cash-flow positif pour le troisième trimestre consécutif.

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank avait déjà remonté le curseur à 109 euros en restant à l'achat et Goldman Sachs avait ajusté la mire à 135 euros en étant aussi à l'achat. La SocGen est repassée quant à elle de 'vendre' à 'conserver' en portant son cours cible à 104 euros...

Selon Bernstein ('performance de marché'), la société a connu un bon début d'année, avec des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes sur tous les indicateurs clés. Citi ('neutre') a mis en avant le flux de trésorerie et les bénéfices qualifiés d'"excellents", mais note aussi que les perspectives demeurent inchangées... Sur les trois premiers mois de 2021, le groupe a fait état d'un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,2 milliard d'euros contre -8,03 MdsE un an plus tôt, alors que le résultat opérationnel ajusté est passé sur un an de 281 à 694 ME. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable, à 10,5 milliards d'euros. Airbus a livré 125 appareils commerciaux entre janvier et mars contre 122 sur la même période de l'exercice précédent.

Airbus a confirmé ses objectifs financiers pour 2021: il table toujours sur un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients à l'équilibre. L'objectif de livrer le même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566, est aussi inchangé.