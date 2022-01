Airbus : Qatar Airways demanderait plus de 600 M$ pour les problèmes sur ses A350

(Boursier.com) — On savait depuis le 21 décembre que Qatar Airways avait attaqué Airbus devant les tribunaux. En cause, la dégradation de la surface et de la peinture de certains A350XWB de la compagnie du Golfe. On sait désormais que le transporteur basé à Doha réclame une indemnité de 618 millions de dollars à l'avionneur européen. C'est du moins ce qu'annonce 'Reuters' qui a pu consulter un document officiel. Contacté par l'agence, Airbus a prévenu qu'il allait "démentir totalement" les reproches de Qatar Airways et a réaffirmé que son A350 n'avait aucun problème de navigabilité.

Qatar Airways a immobilisé 13 de ses Airbus A350 au mois d'août dernier après avoir adressé début juin une mise en garde à Airbus en l'avertissant de possibles "répercussions industrielles" si le défaut constaté selon elle sous la peinture du fuselage ne trouvait pas de solution et annoncé qu'elle n'accepterait plus de livraisons d'A350 jusqu'à nouvel ordre. "Qatar Airways a actuellement 21 appareils A350 cloués au sol en raison de ce problème et la procédure judiciaire a été entamée pour s'assurer qu'Airbus répondra désormais à nos préoccupations légitimes sans plus tarder", avait précisé le transporteur fin décembre.