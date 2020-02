Airbus prépare le lancement de Pléiades Neo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les deux premiers satellites de la constellation Pléiades Neo, construits par Airbus, ont démarré une campagne d'essais environnementaux en vue de préparer leur exploitation en orbite. Les satellites seront soumis à des températures extrêmes ainsi qu'à des essais sous vide, suivis par des essais acoustiques, de vibration et des essais de compatibilité électromagnétique. Ces tests visent à démontrer leur capacité à résister aux conditions difficiles du lancement et de leur mission en orbite.

Ces deux satellites de nouvelle génération, et très haute résolution, devraient être lancés mi-2020. Ils viendront compléter la constellation de satellites optiques et radars d'Airbus, déjà leader du marché et améliorer ses capacités de revisite et la résolution.

Entièrement conçus, financés, fabriqués et opérés par Airbus, les satellites Pléiades Neo fourniront aux clients institutionnels et commerciaux des données d'une grande qualité pour les 12 prochaines années. Chaque satellite enrichira quotidiennement l'offre d'Airbus d'un demi-million de km2 d'images d'une résolution de 30 cm. Ces images alimenteront la plateforme en ligne OneAtlas grâce à l'architecture innovante basée sur le cloud du segment sol, offrant ainsi aux clients un accès immédiat aux données récemment acquises et aux archives, ainsi que des analyses.