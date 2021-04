Airbus prend la tête du CAC40 après de bons résultats

Airbus prend la tête du CAC40 après de bons résultats









Crédit photo © Airbus Group

(Boursier.com) — Airbus gagne 2,6% à 101,9 euros en début de séance, les investisseurs saluant le début d'année plutôt solide du géant aéronautique qui a notamment généré un cash-flow positif pour le troisième trimestre consécutif. Sur les trois premiers mois de 2021, le groupe a fait état d'un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,2 milliard d'euros contre -8,03 MdsE un an plus tôt, alors que le résultat opérationnel ajusté est passé sur un an de 281 à 694 ME. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable, à 10,5 milliards d'euros. Airbus a livré 125 appareils commerciaux entre janvier et mars contre 122 sur la même période de l'exercice précédent.

"Les bons résultats du premier trimestre reflètent principalement nos livraisons d'avions commerciaux, la réduction des coûts et les mesures de sauvegarde de la trésorerie, l'avancement du plan de restructuration et les contributions positives de nos activités hélicoptères, défense et spatial", a commenté Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus. "Nous sommes toujours confrontés à des incertitudes qui entraînent un manque de prévisibilité", a toutefois précisé le dirigeant lors d'une conférence téléphonique. "Le chemin de la reprise ne sera pas nécessairement linéaire".

Airbus a néanmoins confirmé ses objectifs financiers pour 2021: il table toujours sur un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients à l'équilibre. L'objectif de livrer le même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566, est aussi inchangé.

Selon Bernstein ('performance de marché'), la société a connu un bon début d'année, avec des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes sur tous les indicateurs clés. Citi ('neutre') met en avant le flux de trésorerie et les bénéfices qualifiés d'"excellents", mais note aussi que les perspectives demeurent inchangées.