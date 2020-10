Airbus : premières commandes pour le nouvel avion d'affaires ACJ TwoTwenty

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus Corporate Jets annonce la vente de six unités de son futur avion d'affaires ACJ TwoTwenty. Comlux a passé commande pour deux appareils alors qu'un client souhaitant garder l'anonymat va acquérir quatre autres exemplaires. La mise en service opérationnel du premier ACJ TwoTwenty par Comlux Aviation est prévue début 2023.

Le nouvel ACJ TwoTwenty sera doté d'un intérieur de cabine VIP haut de gamme. Occupant le même espace de stationnement et capable de décoller depuis les mêmes aéroports que ses concurrents, l'ACJ TwoTwenty présentera une cabine trois fois plus spacieuse et des coûts d'exploitation réduits d'un tiers, du fait de la haute performance de la Famille A220 d'Airbus dont il tirera parti. Selon le groupe européen, l'ACJ TwoTwenty présente une conception épurée, dérivée de l'Airbus A220-100, dotée de matériaux innovants et de technologies de pointe. Il offrira une connectivité deux fois plus performante que la concurrence, un système Wi-Fi dans l'ensemble de la cabine et des innovations telles que des hublots électro-chromatiques et un éclairage LED.

Grâce à son rayon d'action accru, qui bénéficiera également à l'ensemble du programme A220, l'ACJ TwoTwenty pourra parcourir une distance de 5.650 nm/10.500 km (sur 12 heures de vol) et ainsi relier par exemple Londres à Los Angeles, Moscou à Jakarta, Tokyo à Dubaï ou encore Pékin à Melbourne.