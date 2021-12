Airbus : premier vol de l'avion d'affaires ACJ TwoTwenty

(Boursier.com) — L 'ACJ TwoTwenty, lancé il y a un peu plus d'un an, a effectué son premier vol. Le vol d'essai de production s'est effectué depuis l'aéroport de Mirabel, le 14 décembre.

L'avion sera livré à Comlux dans les prochaines semaines et sera équipé d'une cabine VVIP par COMLUX à Indianapolis (Etats-Unis). Comlux a été sélectionné comme partenaire exclusif pour l'aménagement des 15 premiers ACJ TwoTwenty.

L'ACJ TwoTwenty est une nouvelle proposition de valeur pour les acheteurs de l'aviation d'affaires. Cette solution innovante combine une autonomie intercontinentale permettant à l'avion de voler jusqu'à 5.650 nm/ 10.500 km (sur 12 heures de vol), un espace personnel inégalé offrant un confort à chaque passager avec 73m2 / 785 ft2 de surface au sol. L'ACJ TwoTwenty est le seul avion d'affaires doté de six larges espaces de vie VIP, d'environ 12m2/ 130 ft2 chacun, et se situe dans la même branche de prix qu'un avion d'affaires ultra-long-courrier (ULR). Doté d'un catalogue offrant des cabines signatures flexibles, cet avion entièrement complet est idéal pour les utilisateurs de jets privés et d'affaires.