Airbus : poursuit sa hausse !

Airbus : poursuit sa hausse !









Crédit photo © Airbus Group

(Boursier.com) — Airbus gagne encore 1% à plus de 108 euros ce vendredi, alors que le groupe a confirmé son intention d'augmenter le taux de production actuel de A320neo de plus de 10%. La production mensuelle passera ainsi de 40 engins à 45 d'ici fin 2021. Le géant européen de l'aéronautique a également annoncé hier un nouvel objectif de 64 A320neo par mois d'ici le deuxième trimestre de 2023.

"En prévision d'une reprise continue du marché, Airbus demande également aux fournisseurs de permettre un scénario de 70 (par mois) d'ici le premier trimestre 2024. À plus long terme, Airbus regarde de près les opportunités permettant un taux aussi élevés que 75 par mois d'ici 2025" indique la direction d'Airbus qui précise que la production de l'A350 gros porteur devrait passer d'une moyenne actuelle de 5 avions par mois à 6 d'ici l'automne 2022.

La production du modèle A220 devrait grimper de 5 avions par mois à 6 par mois début 2022 et Airbus envisage une production mensuelle de quatorze A220 d'ici 2025. Seul l'objectif de production du gros-porteur A330 reste inchangé, avec deux engins par mois...

Selon le broker Bernstein, Airbus a affiché un bon début d'année, avec des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes sur tous les indicateurs clés. Citi avait mis en avant pour sa part le flux de trésorerie et les bénéfices qualifiés d'"excellents"... Sur les trois premiers mois de 2021, le groupe a fait état d'un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,2 milliard d'euros contre -8,03 MdsE un an plus tôt, alors que le résultat opérationnel ajusté est passé sur un an de 281 à 694 ME. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable, à 10,5 milliards d'euros. Airbus a livré 125 appareils commerciaux entre janvier et mars contre 122 sur la même période de l'exercice précédent...

Airbus avait ainsi déjà confirmé ses objectifs financiers pour 2021 : il table toujours sur un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients à l'équilibre... "La pente d'accélération des cadences est largement plus vigoureuse que nos anticipations les plus optimistes" a commenté Oddo qui reste à 'surperformance' avec un cours cible inchangé à 120 euros. Notons enfin que JP Morgan reste à 'surpondérer' sur le dossier, mais avec un objectif de cours réhaussé de 115 à 138 euros.