Airbus : plombé par une double dégradation d'analystes

(Boursier.com) — Airbus continue à subir la fronde des analystes en cette fin janvier. Après la Deutsche Bank hier, c'est au tour de Kepler Cheuvreux et de Jefferies de dégrader leur recommandation sur le dossier. Le premier a abaissé son conseil de 'conserver' à 'réduire' et le second a ramené son opinion à 'conserver' tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros. Le broker explique que le titre pourrait se redresser plus tard dans l'année, en particulier si le potentiel de rachat d'actions se matérialise, mais il est confronté à plusieurs vents contraires à court terme : effets de l'inflation sur les coûts, premier trimestre 2022 qui représente une base de comparaison relativement difficile dans les divisions défense et espace, et volumes de livraison d'avions commerciaux qui restent limités par les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Une double dégradation qui pèse logiquement sur l'action du géant aéronautique ce vendredi. En dernière position du CAC40, Airbus redonne 1,8% à 118,8 euros.