Airbus : Pléiades Neo 4 est lancé

(Boursier.com) — Pléiades Neo 4, le deuxième satellite de la constellation d'observation de la Terre Pléiades Neo, a été lancé hier soir depuis la Guyane française, par le lanceur européen Vega d'Arianespace. Pléiades Neo 4 a été libéré très proche de son orbite polaire héliosynchrone finale à 620 km d'altitude, qu'il atteindra dans les prochains jours. Le satellite est placé sur la même orbite que Pléiades Neo 3, et phasé à 180o pour commencer à former la constellation. Cela permettra d'imager quotidiennement n'importe quel endroit de la Terre avec une résolution native de 30 cm, entre deux et quatre fois par jour lorsque la constellation sera au complet.

Composée de quatre satellites identiques, la constellation Pléiades Neo, fabriquée, détenue et exploitée à 100 % par Airbus, offre une résolution native de 30 cm avec une fauchée de 14 km, la plus large de sa catégorie. Grâce à la très grande agilité des satellites, la constellation sera en mesure de couvrir la totalité des surfaces émergées 5 fois par an. Ces nouveaux satellites travailleront main dans la main avec les satellites Pléiades existants et le reste de la flotte de d'observation de la Terre d'Airbus, qui compte une douzaine de satellites. La constellation Pléiades Neo bénéficiera également de liaisons optiques laser et en bande Ka avec les satellites géostationnaires d'Airbus SpaceDataHighway (EDRS) pour permettre des acquisitions urgentes en moins de 40 minutes après la demande de programmation, afin de répondre rapidement aux situations les plus critiques.