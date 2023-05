Airbus : Philippine Airlines s'engage sur 9 A350-1000

(Boursier.com) — Philippine Airlines (PAL) s'engage sur l'A350-1000. La compagnie asiatique a signé un protocole d'accord (MoU) avec Airbus pour l'achat de neuf appareils. Dans le cadre du projet 'Ultra Long Haul Fleet' du transporteur, l'A350-1000 sera exploité sur des vols sans escale de Manille à l'Amérique du Nord, y compris la côte est des États-Unis et du Canada. Le nouvel avion rejoindra deux A350-900 déjà intégrés à la flotte de PAL et desservant actuellement des destinations en Amérique du Nord, en Asie et en Australie. Comme pour l'A350-900, les PAL A350-1000 seront configurés dans une disposition premium avec des cabines classe affaires, premium économique et économique. Les premiers appareils devraient être livrés au quatrième trimestre 2025.

L'A350 est l'avion gros-porteur le plus moderne et le plus efficace au monde et a établi de nouvelles normes pour les voyages intercontinentaux. Il offre la capacité de portée la plus longue de tous les avions de ligne commerciaux en production aujourd'hui et est capable de voler 8.700 milles marins ou 16.100 kilomètres sans escale. Fin avril 2023, la famille A350 avait remporté 928 commandes fermes auprès de 54 clients dans le monde, ce qui en faisait l'un des gros-porteurs les plus performants de tous les temps, rappelle Airbus.