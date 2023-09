Airbus : PHI Group commande jusqu'à 28 hélicoptères

(Boursier.com) — Airbus Helicopters et PHI Group (PHI) ont signé un accord-cadre qui comprend des engagements concernant 20 hélicoptères super-moyens H175 et 8 H160 pour desservir le marché de l'énergie dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ces 28 hélicoptères de pointe permettront à PHI de mieux répondre aux besoins croissants de transport offshore attendus du marché de l'énergie. Ces engagements sont composés de commandes fermes ainsi que d'options d'achat que PHI pourra exercer au cours de l'accord-cadre. Les détails financiers n'ont pas filtré.

"PHI s'efforce d'être leader de l'industrie en exploitant la flotte d'hélicoptères la plus sûre et la plus fiable. Cet accord fait partie de notre stratégie plus large visant à introduire de nouvelles technologies dans une industrie qui a connu un fort rebond après des années de sous-investissement. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Airbus alors que nous nous préparons à mettre ces avions en service auprès de nos clients du monde entier ", a déclaré Scott McCarty, PDG du groupe PHI.

PHI soutient le secteur de l'énergie depuis 74 ans. Aujourd'hui, PHI exploite plus de 200 hélicoptères à travers le monde, desservant un certain nombre de marchés, notamment celui de l'énergie et de la médecine aérienne. La flotte Airbus de PHI se compose d'hélicoptères des familles H125, H135, H145, H160 et H175, le H175 étant le dernier-né.