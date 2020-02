Airbus : peut redémarrer son usine de Tianjin

Airbus : peut redémarrer son usine de Tianjin









Crédit photo © Airbus SAS

(Boursier.com) — Contraint de fermer son usine de Tianjin à la suite de l'épidémie de coronavirus, Airbus indique avoir été autorisé à redémarrer les opérations sur sa chaîne d'assemblage chinoise. Cela signifie que la société peut augmenter progressivement sa production, tout en mettant en oeuvre toutes les mesures de santé et de sécurité requises pour les employés d'Airbus, ce qui reste la priorité absolue. Airbus évalue en permanence la situation et surveille toute répercussion potentielle sur la production et les livraisons, et tentera d'atténuer les effets par des plans alternatifs si nécessaire. Airbus continuera à communiquer au fur et à mesure de l'évolution de la situation.