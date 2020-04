Airbus : petite baisse après des comptes négatifs mais sans grosse surprise

(Boursier.com) — Dans un marché indécis, Airbus cède 0,7% à 52,5 euros après son point trimestriel. Le géant aéronautique est tombé dans le rouge au premier trimestre, accusant une perte nette de 481 millions d'euros contre un bénéfice de 40 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté a chuté de 49% à 281 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en repli de 15% à 10,63 milliards d'euros. Le groupe européen a brûlé 8,5 milliards d'euros de cash sur la période et n'a pas fourni de nouveaux objectifs étant donné la visibilité toujours limitée.

"Nous adaptons les taux de production des avions commerciaux en fonction de la demande des clients et nous nous concentrons sur la maîtrise de la trésorerie et sur notre structure de coûts à long terme pour nous assurer que nous pourrons reprendre nos activités normales lorsque la situation s'améliorera. En tout temps, la santé et la sécurité des employés d'Airbus est notre priorité absolue. Nous devons maintenant travailler en tant qu'industrie pour restaurer la confiance des passagers dans le transport aérien alors que nous apprenons à coexister avec cette pandémie. Nous mettons l'accent sur la résilience de notre entreprise pour assurer la continuité des activités", a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.

Airbus a enregistré 290 commandes nettes d'avions commerciaux sur le trimestre, portant le carnet de commandes à 7.650 appareils.

Citi ('achat') voit toujours un beau potentiel pour le titre à long terme mais souligne la forte incertitude à moyen terme en raison d'une possible surcapacité de la flotte mondiale d'avions et de l'impact conséquent sur les livraisons de nouveaux appareils.

Goldman Sachs ('achat') évoque une performance plutôt conforme aux attentes. La banque d'affaires note que la société n'a pas annoncé de nouvelles orientations ni donné de détails sur les mesures de réduction des coûts ou les perspectives du marché final.