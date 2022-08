Airbus perd son directeur financier

(Boursier.com) — Airbus annonce le prochain départ de Dominik Asam, directeur financier (CFO). Ce dernier a décidé de quitter la société début mars 2023 après près de quatre ans en poste pour saisir une nouvelle opportunité en tant que CFO de SAP. Dominik Asam a rejoint Airbus en tant que directeur financier et membre du comité exécutif en avril 2019.

Guillaume Faury, DG d'Airbus, a déclaré : "Dominik est un directeur financier exceptionnel. Il a été un excellent ailier pendant les périodes difficiles et incertaines de la pandémie de COVID et est un atout clé pour toute équipe. Dominik a également été un contributeur clé à la solide performance financière d'Airbus - grâce à une équipe financière très engagée - et à la transformation de l'entreprise alors que nous continuons à être les pionniers de l'aérospatiale durable".

La Société va maintenant préparer la succession de Dominik Asam qui restera pleinement aux commandes jusqu'à son départ.