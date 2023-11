Airbus : ÖAMTC Air Rescue prend 2 H135 de plus

(Boursier.com) — Airbus Helicopters et ÖAMTC Air Rescue annoncent un nouveau contrat portant sur deux H135 lors de la troisième édition de l''European Rotors'. Cette commande fait suite à un premier contrat portant sur cinq H135 signé fin 2020. ÖAMTC Air Rescue exploite 31 hélicoptères H135 depuis 17 bases permanentes et 4 bases hivernales supplémentaires en Autriche. L'année dernière, l'opérateur a effectué plus de 20.000 missions, avec une moyenne de 52 missions par jour. L'opérateur a commencé à fournir des services de sauvetage aérien en Autriche en 1983 et célèbre cette année son 40e anniversaire. A ce jour, plus de 1.500 hélicoptères de la famille H135 ont été livrés dans le monde, totalisant plus de 7 millions d'heures de vol.