Airbus : nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320 à Toulouse

(Boursier.com) — Airbus a inauguré sa nouvelle chaîne d'assemblage final (Final Assembly Line, ou FAL) de la famille A320 à Toulouse lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le ministre français des Transports Clément Beaune, le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité Dominique Faure, ainsi que des centaines d'employés d'Airbus.

"L'inauguration à Toulouse de cette nouvelle ligne d'assemblage final capable de produire l'A321 est un jalon supplémentaire dans la modernisation de notre système industriel mondial. Elle contribuera à l'augmentation de notre production pour atteindre une cadence mensuelle de 75 appareils de la famille A320 par mois en 2026, tout en répondant à la demande accrue pour l'A321, qui représente actuellement environ 60 pour cent du carnet de commandes total de la famille A320", declare Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus. "Nous sommes heureux de voir cette nouvelle installation rejoindre notre réseau mondial de sites d'assemblage qui comptera quatre FAL à Hambourg (Allemagne), deux à Toulouse (France), deux à Mobile (États-Unis) et deux à Tianjin (Chine), toutes capables de produire l'A321".

Installée dans l'ancien bâtiment d'assemblage de l'A380 "Jean-Luc Lagardère", la nouvelle FAL a commencé ses opérations à la fin de l'année 2022 avec l'arrivée des premières sections de fuselage. Le premier avion entièrement assemblé dans cette installation - un A321 - devrait sortir d'usine d'ici la fin de l'année. Cette première chaîne d'assemblage montera progressivement en cadence d'ici à 2025, employant environ 700 personnes.