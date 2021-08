Airbus : nouvel analyste en renfort

(Boursier.com) — Airbus reprend 0,9% ce mercredi à 115,80 euros, alors que la Deutsche Bank a remonté son cours cible sur le groupe aéronautique à 131 euros, contre 122 euros auparavant. Goldman Sachs reste quant à lui à l'achat sur le dossier en ciblant un cours de 151 euros. Parmi les autres réactions de brokers, le Credit Suisse avait déjà remonté sa cible à 137 euros, alors que le groupe a annoncé réviser à la hausse ses objectifs 2021 de livraisons et de bénéfices dans la foulée de ses comptes du premier semestre.

Airbus compte ainsi livrer 600 appareils commerciaux en 2021, contre 566 auparavant. Il double par ailleurs sa prévision de résultat opérationnel ajusté à 4 milliards d'euros et s'attend a dégager un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients de 2 milliards d'euros. Il prévoyait précédemment un résultat opérationnel de 2 milliards d'euros et un flux de trésorerie à l'équilibre...

Grâce à ses divisions d'aviation commerciale et d'hélicoptères, Airbus a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,009 Milliards d'euros au deuxième trimestre, contre une perte de 1,23 Milliard un an plus tôt, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 70% pour atteindre 14,177 milliards.

Au premier semestre, le groupe a fait part d'un bénéfice d'exploitation de 2,703 Milliards d'euros, dépassant ainsi son objectif annuel précédent...