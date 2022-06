Airbus : NHIndustries signe un contrat de support opérationnel des NH90

(Boursier.com) — NHIndustries a signé un contrat innovant pour le soutien des NH90 avec la NAHEMA, agence de l'OTAN agissant en tant qu'autorité contractante au nom de la Direction générale de l'armement (DGA) et de la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) pour le ministère français des Armées et du BAAINBw pour le ministère allemand de la défense.

Ce contrat permettra d'accroître la disponibilité des NH90 opérés par la France et l'Allemagne, dans les deux versions de l'hélicoptère, navale (NFH) comme terrestre (TTH). Le contrat de support opérationnel des NH90, baptisé NOS (NH90 Operational Support), sera basé sur des objectifs de performances et verra les deux nations déléguer une grande partie de leurs activités de logistique et de maintenance à l'industrie afin de leur permettre de se concentrer sur leurs opérations.

L'accord a été conçu de manière à laisser une porte ouverte à d'autres nations qui désireraient se joindre à l'initiative.

"Cet accord constitué d'un ensemble de services harmonisés couvrant les besoins opérationnels de différentes versions du NH90, marque le lancement d'une nouvelle phase dans la dynamique de coopération entre la NAHEMA et NHIndustries" a expliqué l'Amiral Giorgio Gomma, directeur général de la NAHEMA. "Nous sommes confiants, cette nouvelle approche va accroître l'efficacité du NH90, et pourra prochainement être étendue aux autres nations opérant le NH90".

NHIndustries gérera l'inventaire des nations

A travers le contrat NOS, NHIndustries prendra la pleine responsabilité de l'approvisionnement en pièces pour la France et l'Allemagne à travers un service basé sur la fourniture d'heures de vol. L'industriel gérera l'inventaire des nations, tout en fournissant des ressources pour assurer le bon déroulement des grandes visites d'inspection et de maintenance.

Par ailleurs, le contrat comprend un catalogue avec une variété de services qui peuvent être activés quand ils sont jugés nécessaires par l'ensemble de la communauté ou par une seule des nations, garantissant ainsi un maximum de flexibilité.

Le NOS comprend 5 années initiale de soutien avec deux options pour une extension de 5 années chacune, le contrat pourrait donc durer 15 ans au total. Il couvrira jusqu'à 100 hélicoptères NH90 en France et jusqu'à 131 hélicoptères NH90 en Allemagne.

Rappelons que le NH90 est un hélicoptère militaire moderne, multi-rôles, conçu pour répondre aux standards les plus exigeants de l'OTAN. Deux versions ont été développées : une version de transport tactique (TTH : Tactical Transport Helicopter) et une version navale (NFH : NATO Frigate Helicopter). Le NH90 met en oeuvre un système de mission pleinement intégré, unique au monde, permettant de réaliser des missions dans les conditions les plus complexes en mer et au-dessus de la terre, de jour comme de nuit. Il a été commandé par quatorze Nations (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Finlande, Norvège, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande, Grèce, Oman et Qatar).