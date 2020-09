Airbus : Nakanihon Air commande un hélicoptère H215

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Nakanihon Air, l'un des plus importants exploitants d'hélicoptères du Japon, a commandé à Airbus un hélicoptère lourd H215 pour renforcer ses capacités de travail. Nous pensons que le H215 offre la précision et la stabilité améliorées dont nous avons besoin, ce qui non seulement renforcera la préparation aux missions, mais renforcera également les capacités de notre flotte , commente Taku Shibata, Président de Nakanihon Air.

Exploitant actuellement 45 hélicoptères Airbus, Nakanihon Air est spécialisé dans les activités couvrant les services médicaux d'urgence, la collecte d'informations électroniques, ainsi que le transport de passagers et de marchandises au Japon. La société de services aériens gère également un centre de maintenance approuvé par Airbus pour les hélicoptères H135.