Airbus n'atteindra pas ses objectifs de livraisons d'appareils en 2022

(Boursier.com) — Airbus a enregistré 29 commandes et 14 annulations d'appareils en novembre 2022. Le groupe a livré 68 appareils à 40 clients sur la période.

Le total cumulé des livraisons de l'avionneur européen en 2022 s'élève ainsi à 565 livraisons, réparties entre 72 clients. Le carnet de commandes d'Airbus s'établit à 7.344 appareils.

Sur la base de ces livraisons de 68 avions commerciaux en novembre et un environnement opérationnel toujours complexe, Airbus SE considère désormais que son objectif d'atteindre "environ 700" livraisons d'avions commerciaux en 2022 est "hors de portée".

Toutefois, le chiffre final "ne devrait pas être sensiblement inférieur à l'objectif", indique Airbus.

Airbus reste "déterminé à délivrer ses prévisions financières" telles que fournies à la publication des résultats des 9 premiers mois de 2022, ce qui signifie que ses prévisions d'EBIT ajusté et de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement client restent inchangées. Airbus compte atteindre environ 5,5 milliards d'euros d'EBIT ajusté en 2022 pour 4,5 MdsE de Free Cash Flow avant fusions-acquisitions et financement clients.

Compte tenu du fait que cet environnement complexe va se prolonger, Airbus ajuste la vitesse de montée en puissance de la famille A320 à 65 pour 2023 et 2024.

Airbus maintient son ambition d'atteindre 75 livraisons d'appareils par mois d'ici le milieu de la décennie.