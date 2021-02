Airbus : Morgan Stanley dope le titre

(Boursier.com) — Airbus pointe dans les premières positons du CAC40 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 3,7% à 86,2 euros. Le flux acheteur sur le géant de l'aéronautique est alimenté par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé à 'surpondérer' son opinion sur la valeur en visant 112 euros, contre 73 euros précédemment. La banque juge positives les augmentations de production d'avions récemment annoncées et affirme avoir peut-être sous-estimé la "capacité du constructeur à placer de nouveaux appareils". Le courtier ne prévoit désormais plus "d'année creuse" pour les livraisons en 2021 et estime que la société a la possibilité, sur plusieurs années, d'accroître sa part de marché sur le segment des avions à fuselage étroit, ce qui l'incite à augmenter sa production à court terme. Par ailleurs, le titre se négocie avec une décote significative par rapport aux autres industriels "de qualité".