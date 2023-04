Airbus : mise gros sur la Chine

(Boursier.com) — Airbus renforce sa présence en Chine. Le géant européen va créer une nouvelle ligne d'assemblage dans le pays lui permettant de doubler ses capacités de production d'appareils de la famille A320. C'est Guillaume Faury, lui-même, qui a fait cette annonce lors de la visite d'Etat en Chine du président français Emmanuel Macron. L'expansion de l'usine de Tianjin renforcera le plan d'Airbus visant à produire jusqu'à 75 avions de la famille A320 par mois d'ici le milieu de la décennie contre 45 unités fin 2022.

"A mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises, et probablement d'autres clients dans la région", a expliqué Guillaume Faury, cité par 'Les Echos'. "Cette nouvelle ligne d'assemblage final doit entrer en service au second semestre 2025 ", précise le quotidien.

Par ailleurs, selon les sources de 'Reuters', Airbus continuait de négocier de nouvelles commandes d'avions en marge du voyage d'Emmanuel Macron, mais aucune annonce immédiate n'est attendue. Les transporteurs chinois ont commandé l'année dernière plus de 300 avions à fuselage étroit à Airbus, d'une valeur catalogue de plus de 40 milliards de dollars. L'avionneur européen pourrait bien profiter des tensions croissantes entre Pékin et Washington pour renforcer ses positions sur le deuxième marché mondial de l'aviation. La Chine, avec son énorme potentiel touristique, commence à peine à sortir d'un gel de trois ans des voyages internationaux en raison de la fermeture de ses frontières en lien avec la pandémie de Covid-19.