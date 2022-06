Airbus : MEASAT-3d est prêt pour plus de 19 ans en orbite

(Boursier.com) — Le satellite de télécommunication MEASAT-3d construit par Airbus se trouve à Kourou, en Guyane, prêt pour son lancement sur une Ariane 5, le 22 juin prochain.

MEASAT-3d est le 57ème satellite E3000 construit par Airbus. Il sera positionné sur le créneau orbital de 91,5oEst et colocalisé avec MEASAT-3b, également construit par Airbus. Ce nouveau satellite permettra d'améliorer considérablement les débits à bande large (jusqu'à 100 Mops) dans les zones où la connectivité terrestre est limitée ou inexistante pour toute la Malaisie, tout en continuant à fournir une redondance et une capacité supplémentaire pour la distribution vidéo en HD, 4K et à terme, 8K dans la région Asie-Pacifique.

Outre sa capacité en bandes C et Ku pour les services de distribution vidéo et de télécommunication, ce satellite dispose d'une mission très haut débit en bande Ka avec de multiples faisceaux ponctuels optimisés pour fournir des communications à haut débit en Malaisie afin de réduire la fracture numérique dans le pays. Il possède également une charge utile en bande Q/V, la première du genre dans la région Asie-Pacifique. Elle permet à MEASAT d'étudier les effets de la propagation dans les régions à forte pluviosité comme la Malaisie, afin de permettre la conception de ses satellites de prochaine génération. Le satellite transporte également une charge utile hébergée de navigation en bande L pour le système coréen satellitaire d'augmentation et de fiabilisation (KASS) destiné à KTSAT.

Développé pour une exploitation de plus de 19 ans en orbite, MEASAT-3d est conçu pour avoir une puissance électrique de 12kW en fin de vie.