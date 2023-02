Airbus : marque une pause après son envol

(Boursier.com) — Airbus marque une pause, en recul de 2% à 123 euros ce lundi, alors que le titre évoluait en bourse au plus haut depuis trois ans... Sur la semaine écoulée, le titre a progressé de plus de 10%. Le géant de l'aéronautique a dévoilé des résultats robustes et des objectifs 2023 prudents mais globalement assez rassurants. Airbus s'est fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer.

Le groupe vise aussi pour 2023 un EBIT ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à environ 3 MdsE.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 120 à 125 euros avec un avis à 'conserver'. Oddo BHF avait auparavant relevé plus généreusement son objectif de cours de 139 à 145 euros ('surperformer'). "Les objectifs de 2023 sont prudents, mais peut-être un peu moins décevants que certains ne l'avaient anticipé après les indiscrétions de ces dernières semaines", a expliqué le broker. La seule déception relative est liée au FCF, mais d'une part, l'entreprise a historiquement battu ces objectifs et d'autre part, le contexte actuel de la chaîne d'approvisionnement peut expliquer cette prudence au début de l'année. Stifel vise de son côté désormais 160 euros, contre 140 euros précédemment, en restant à l'achat...

Jefferies ('conserver') a estimé pour sa part que les performances de 2022 ont été "solides malgré l'objectif de livraisons manqué, tandis que les perspectives du FCF pour 2023 sont médiocres et que les prévisions d'Ebit sont rassurantes". L'analyste affirme que le 'rephasage' de la cadence de production de la famille A320 est "conforme aux attentes", tandis que la montée en puissance de la production de ses gros porteurs est une "surprise positive"...