Airbus : Malaysia Airlines s'offre 20 A330neo

(Boursier.com) — Comme pressenti, Malaysia Airlines a bien choisi l'A330neo pour le renouvellement de sa flotte de gros porteurs. La compagnie malaisienne, qui va remplacer ses 15 A330-300 et 6 A330-200 vieillissants, va faire l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés directement à Airbus et 10 seront loués à Avolon.

Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330neo rejoindra la flotte de six A350-900 long courrier du transporteur asiatique et remplacera progressivement ses 21 appareils A330ceo. MAS exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.

Izham Ismail, directeur général de la compagnie, a déclaré : "l'acquisition de l'A330neo est une transition naturelle pour notre flotte actuelle d'A330ceo. L'A330neo permettra non seulement de moderniser la flotte et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais répondra également aux objectifs environnementaux grâce à une réduction de la consommation de carburant par siège, tout en gardant la sécurité et le confort des passagers au coeur de ses préoccupations. Il s'agit d'une étape importante alors que MAG progresse vers l'exécution réussie de son plan d'affaires à long terme 2.0 pour se positionner comme un groupe de services aéronautiques de premier plan dans la région".