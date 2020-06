Airbus : maintient son rythme de production actuel

(Boursier.com) — Airbus ne va pas davantage ralentir son rythme de production. "Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de changer ce que nous avions annoncé en avril, et nous nous attendons à une relative stabilité dans notre planification de production", affirme le géant de l'aéronautique, alors que son président exécutif, Guillaume Faury, a déclaré à la presse qu'il était à l'aise avec les ajustements effectués jusqu'à présent.

Pour faire face à la chute de la demande des compagnies aériennes, Airbus a réduit sa production d'environ un tiers en avril, et avait alors indiqué qu'il réévaluerait la situation en juin lorsque la visibilité serait un peu plus importante. Une annonce qui laissait alors à penser que le groupe pourrait aller plus loin... Le fait que la société décide de maintenir sa production aux niveaux actuels devrait ainsi être perçu positivement, même si cela ne va pas empêcher l'avionneur de supprimer des milliers d'emplois pour faire face à un nouvel environnement.

Dans un entretien accordé à la 'Dépêche du Midi', Guillaume Faury indique d'ailleurs que le plan de restructuration devrait être finalisé d'ici la fin juillet. "Je pense que l'on ne peut pas laisser partir les salariés en vacances cet été sans connaître ces mesures. D'ici la fin juillet, nous aurons abouti à un plan finalisé mais d'ici là, nous ne voulons laisser aucune piste de côté. Nous étudierons donc tous les scénarios", affirme le dirigeant au lendemain de la présentation du plan de soutien de l'Etat au secteur aéronautique.