Airbus maintient le système français de surveillance côtière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus annonce que les autorités françaises ont renouvelé le contrat de maintenance du système français de surveillance côtière, SPATIONAV, en s'appuyant sur une collaboration fructueuse de plus de 20 ans entre la Marine nationale et Airbus pour des océans plus sûrs. Depuis 2002, Airbus développe, déploie et assure la maintenance du système SPATIONAV, sous la supervision de la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour la direction du programme et du SSF (Service de Soutien de la Flotte) pour le soutien, afin d'aider les autorités françaises à recueillir des informations, à diriger la surveillance maritime et à intervenir en mer. Le système leur fournit une image tactique de la situation maritime pour préparer et mener leurs opérations respectives liées à la protection des frontières maritimes, aux missions de recherche et de sauvetage, à la sécurité de la navigation maritime, à la détection des activités illicites et à la protection de l'environnement.

Avec plus de 6.000 kilomètres de côtes surveillées en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par 750 opérateurs, SPATIONAV est la pierre angulaire des opérations de surveillance maritime de la France. Il met à la disposition de la Marine nationale et des principales administrations nationales impliquées dans les opérations maritimes de l'Etat un système de surveillance en temps réel couvrant les approches maritimes de la France métropolitaine et de la zone Antilles-Guyane. Il constitue ainsi un véritable système d'information opérationnel et de commandement multi-agences pour la Marine nationale, les Gardes-côtes et les Douanes. L'Image Maritime Reconnue du littoral de SPATIONAV intègre plus de 10.000 traces en temps réel grâce à un vaste réseau de capteurs répartis sur les côtes françaises (105 sites, 88 radars, 77 stations AIS et 8 aéronefs équipés). De plus, le système intègre plus de 50.000 traces européennes et internationales supplémentaires grâce à une passerelle cyber sécurisée. La connaissance consolidée de la situation est partagée avec l'ensemble de la communauté SPATIONAV, ce qui permet d'optimiser les missions en mer.

SPATIONAV est basé sur le système de surveillance côtière (CSS) STYRIS. La solution associe les fonctions de base du CSS comme une image maritime reconnue en temps réel, la surveillance des zones d'intérêt en permanence, le suivi avancé et la fusion des données avec certaines caractéristiques clés parmi lesquelles une gestion améliorée des événements et des capacités de simulation avancées pour soutenir la prise de décision. Plus précisément, la solution aide l'opérateur en fournissant des outils de commande et de contrôle intuitifs pour accélérer la prise de décision et la coordination des parties prenantes, permettant de maintenir l'attention de l'opérateur et de réduire la charge de travail.