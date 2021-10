Airbus : Lufthansa mise sur l'A350

(Boursier.com) — Lufthansa accélère la modernisation de sa flotte long-courrier. Le groupe allemand va louer quatre Airbus A350-900 auprès d'Avolon, SMBC Aviation Capital et Goshawk. De quoi faire passer la flotte d'A350 de la compagnie à 21 appareils au début de l'année 2022. Ces appareils remplaceront principalement les A340, les quadrimoteurs long-courriers d'Airbus, nettement plus gourmands en carburant.

Dr. Detlef Kayser, membre du conseil d'administration de Deutsche Lufthansa, a déclaré : "l'Airbus A350 est l'un des avions les plus modernes de notre époque. Extrêmement économe en carburant, très silencieux et beaucoup plus économique que ses prédécesseurs. Nos clients apprécient non seulement la durabilité mais aussi l'expérience de vol haut de gamme de cet appareil. Les contrats de location nous permettent de rester flexibles dans la planification de notre flotte et de tirer le meilleur parti des opportunités exceptionnelles du marché".

Dans le cadre du programme de modernisation de sa flotte à long terme, le groupe Lufthansa prendra livraison de 177 avions court, moyen et long-courriers supplémentaires au cours de la décennie.