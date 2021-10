Airbus livre son premier A330-900 à Air Belgium

(Boursier.com) — La compagnie aérienne internationale Air Belgium a pris livraison auprès d'Airbus du premier de ses deux A330-900. La cabine de l'A330neo d'Air Belgium est configurée avec 286 sièges en trois classes (30 sièges-lits confortables en classe affaires, 21 sièges en classe premium et 235 en classe économique). L'avion est équipé de la cabine Airbus Airspace comprenant du wifi à bord et un éclairage d'ambiance à leds, et tous les sièges sont équipés d'un système de divertissement en vol de dernière génération.

Grâce aux dernières technologies que comprend l'A330neo, Air Belgium bénéficiera de solutions aériennes rentables et éco-efficientes, tout en offrant aux passagers le meilleur standard de confort dans la cabine la plus silencieuse de sa catégorie. En outre, la réduction du bruit et des émissions fait de l'A330neo un voisin aéroportuaire plus convivial que les appareils de génération précédente.

Air Belgium a prévu de déployer l'appareil sur les lignes reliant Bruxelles à des destinations long-courriers très prochainement.

La compagnie belge exploite actuellement une flotte de gros-porteurs entièrement composée d'A330-200F et d'A340-300 ; les A340 seront progressivement remplacés par les A330neo.

Avec un carnet de commandes de plus de 1.800 appareils provenant de 126 clients à fin septembre 2021, l'A330 reste le gros porteur le plus populaire de tous les temps.