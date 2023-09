Airbus : livre son 1er C295 à l'Inde

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space a officiellement remis à l'armée de l'air indienne (IAF), en état de vol, le premier des 56 avions C295 destinés à remplacer sa flotte vieillissante d'Avros-748. Le C295, en configuration de transport, quittera dans les prochains jours le site de production d'Airbus à Séville, en Espagne, pour Delhi, piloté par un équipage conjoint IAF-Airbus.

"Il y a seulement deux ans, nous avons signé ce contrat avec l'Inde, la plus grosse commande de l'histoire du C295", a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires d'Airbus. " Aujourd'hui, nous renforçons les capacités de l'armée de l'air indienne et modernisons sa flotte de transport en livrant le premier avion dans les délais. C'est le début d'un voyage passionnant et à long terme avec l'Indian Air Force".

Les 16 premiers C295 sur les 56 avions commandés seront assemblés sur le site de San Pablo Sur à Séville, le deuxième avion devant être livré en mai 2024 et les 14 suivants déployés à raison d'un par mois jusqu'en août 2025. Pour renforcer l'autonomie du secteur de la Défense en Inde, les 40 C295 restants seront fabriqués et assemblés - en partenariat avec Tata Advanced Systems Limited - sur une chaîne d'assemblage final (FAL) à Vadodara en Inde.

La production de composants de ces avions a déjà commencé dans l'usine d'assemblage principal (MCA) à Hyderabad, dans le sud de l'Inde. Ces pièces seront expédiées au FAL de Vadovara, qui devrait être opérationnel d'ici novembre 2024. Le premier C295 " Make in India " sortira du FAL de Vadodara en septembre 2026, ce qui constituera une étape importante pour l'industrie aérospatiale indienne ; le dernier avion devrait être livré à l'IAF d'ici août 2031.

Avec 283 commandes émanant de 41 opérateurs, le C295 est le leader incontesté de son segment et se démarque par sa polyvalence. Il peut transporter jusqu'à 71 soldats ou 50 parachutistes, larguer du fret, être utilisé pour des évacuations médicales et décoller et atterrir sur des pistes courtes et non pavées, souligne Airbus.