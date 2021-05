Airbus livre son 100e A400M

Crédit photo © Airbus / S. Ramadier

(Boursier.com) — Airbus a livré le 100e A400M, l'exemplaire MSN111, qui est le 10e appareil réceptionné par l'armée de l'Air espagnole. L'aéronef a effectué son vol de convoyage le 24 mai entre Séville et Saragosse, où est basée la flotte espagnole d'A400M.

Dans la même semaine, la flotte mondiale d'A400M a franchi le seuil des 100.000 heures de vol dans le cadre de missions réalisées dans le monde entier par l'ensemble de nos huit pays clients.

Tous les opérateurs de l'A400M ont exploité leurs appareils de manière intense lors de missions de secours d'urgence liées à la crise de la COVID-19 et mené des opérations conjointes.

L'A400M a récemment effectué une campagne d'essais en vol importante, en vue de la certification des capacités de ravitaillement en vol des hélicoptères, avec le concours de la Direction générale de l'armement (DGA), réalisant ainsi l'essentiel de ses objectifs de certification, y compris le premier ravitaillement simultané de deux hélicoptères.

L'A400M est d'ores et déjà en mesure de larguer, de jour comme de nuit, 116 parachutistes par sauts simultanés depuis les portes latérales avec ouverture automatique de parachute, ou depuis la rampe arrière avec ouverture automatique de parachute ou par sauts en chute libre. Les récents essais menés en Espagne, en collaboration avec l'équipe de parachutistes d'essai de la Royal Air Force (RAF), visaient à étendre la capacité de largage par la rampe à 25 000 pieds (7600 m) d'altitude en mode OA (ouverture automatique), et jusqu'à 38 000 pieds (11 582 m) en chute libre.

L'A400M a en outre effectué des essais supplémentaires en vue d'étendre sa capacité de largage, y compris de plateformes multiples par extraction (23 tonnes). La France et l'Espagne ont participé à ces vols. Un autre moyen de livrer du fret sur des pistes d'atterrissage austères sans équipement de manutention a également été certifié : charge militaire jusqu'à 19 t de palettes (en un seul passage) ou 25 t (en deux passages) sur pistes aménagées et non aménagées.

L'A400M a par ailleurs franchi une nouvelle étape décisive avec les vols de certification de ses capacités de vol automatique à basse altitude en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Cette capacité qui s'appuie sur des systèmes de navigation et des bases de données topographiques est une première pour un avion militaire. Elle rend l'avion moins détectable dans les zones hostiles et moins vulnérable aux menaces lors des opérations en milieux hostiles.