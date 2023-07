Airbus livre les 2 premiers H225M de l'armée hongroise

(Boursier.com) — Les forces de défense hongroises ont reçu, dans les délais prévus, les 2 premiers des 16 hélicoptères polyvalents H225M. L'hélicoptère a été officiellement remis à la base aérienne de Szolnok par Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

Les H225M sélectionnés par la Hongrie sont équipés de capacités de communication de pointe et seront utilisés pour des missions de transport, de recherche, de sauvetage au combat et d'opérations spéciales. Ses capacités d'autonomie et de charge utile, combinées à une grande cabine, permettent de transporter jusqu'à 24 personnes. L'hélicoptère a une capacité tout temps, soutenue par sa compatibilité avec les lunettes de vision nocturne.

Une partie de la flotte hongroise H225M sera équipée du système de gestion d'armes HForce, ajoutant des capacités de soutien aérien.

Des essais en vol sur le H225M hongrois ont récemment été menés en Hongrie dans le cadre de l'intégration d'une nacelle de canon et de lance-roquettes.