Airbus : livre le premier A321neo assemblé en Chine

(Boursier.com) — Airbus a livré le 1er avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin). Cet appareil est livré à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin. Ce vol a été effectué avec du carburant d'aviation durable.

Cet avion est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney GTF et dispose de 207 sièges, 8 en classe Affaires et 199 en classe Economique.

Inauguré en 2008, le FAL de Tianjin est la première chaîne d'assemblage d'avions commerciaux d'Airbus hors d'Europe.

Airbus dispose de 4 sites d'assemblage final de la famille A320 dans le monde : Hambourg (Allemagne) ; Toulouse (France) ; Tianjin (Chine); et Mobile (Etats-Unis). Avec la conversion de l'usine de Tianjin en 2022 et la toute nouvelle installation de Toulouse, le système industriel mondial sera entièrement compatible avec l'A321, conférant au groupe davantage d'agilité pour répondre aux objectifs de montée en puissance d'Airbus et de son modèle A321.