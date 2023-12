Airbus livre le premier A220 commandé par Qantas

(Boursier.com) — Qantas , la compagnie nationale australienne, a pris livraison de son premier A220 de nouvelle génération devenant ainsi le 20e opérateur à recevoir son nouvel avion A220.

Cet appareil est le premier des 29 A220 commandés par le groupe Qantas pour l'exploitation par QantasLink, leur compagnie aérienne régionale qui dessert des destinations métropolitaines et régionales dans toute l'Australie. Doté d'une livrée unique inspirée d'une oeuvre d'art aborigène, l'avion quittera la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Mirabel dans les prochains jours pour un vol de livraison à destination de Sydney, avec des escales à Vancouver, Honolulu et Nadi.

L'A220 remplacera progressivement la flotte actuelle de 717 chez QantasLink. Pouvant voler deux fois plus loin, l'A220 peut relier deux points en Australie sans escale, tout en apportant une réduction significative de 25% de la consommation de carburant et des émissions de carbone par rapport aux avions de la génération précédente. L'A220 dispose également de la plus grande cabine, des plus grands sièges et des plus grandes fenêtres de sa catégorie, offrant ainsi aux passagers un confort supérieur. Avec un total de 137 sièges, les avions A220 de Qantas seront configurés en bi-classe : 10 en classe affaires et 127 en classe économique.

Rappelons qu'Airbus a reçu près de 850 commandes de 30 clients pour l'A220, dont plus de 300 ont été livrés dans le monde.