Airbus livre le 1er hélicoptère H125 de protection des frontières américaines

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Airbus Helicopters a livré le premier des 16 nouveaux hélicoptères H125 configurés pour les opérations aériennes et maritimes (AMO) des douanes et de la protection des frontières américaines (CBP). Cette nouvelle configuration d'hélicoptère a été testée et livrée à partir des installations d'Airbus Helicopters, Inc. de Grand Prairie, au Texas.

Les autres appareils sont en cours de construction à Columbus, Mississippi, où une main-d'oeuvre composée de 40% d'anciens combattants américains produit également le UH-72A Lakota pour l'armée américaine et a livré plus de 450 H125 monomoteurs pour le marché nord-américain.

AMO a collaboré avec AHI dans le cadre d'une mise à niveau de la flotte sur le long terme. La configuration qui en a résulté est l'un des hélicoptères les plus avancés en hautes technologies.

AMO a développé un ensemble d'exigences pour ses nouveaux hélicoptères. Airbus les a mises en place à travers près de 30 certificats de type supplémentaires (CTS). Connu pour sa puissance, sa polyvalence et ses excellentes performances dans des conditions chaudes et élevées, le H125 est doté d'un système hydraulique double, d'un moteur FADEC à deux canaux, d'un système d'alimentation en carburant résistant aux chocs et d'affichages avancés au sein d'un cockpit en verre.