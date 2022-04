Airbus livre le 1er A320neo d'Eurowings

(Boursier.com) — Eurowings vient de prendre livraison de son 1er Airbus A320neo doté du nouveau design de cabine Airspace.

De longue date, Eurowings opère une flotte d'Airbus sur son réseau européen, avec 75 appareils de la famille Airbus A320.

La cabine Airbus Airspace est la cabine la plus silencieuse de sa catégorie pour le marché des monocouloirs. La famille A320neo est la famille d'avions historiquement la plus performante, avec une fiabilité opérationnelle de 99,7%. L'A320neo permet aux opérateurs de réduire de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2, grâce à des technologies telles que des moteurs de nouvelle génération et des dispositifs d'aile 'Sharklet'.

A fin février 2022, la famille A320neo comptait près de 7.900 commandes émanant de plus de 125 clients dans le monde.