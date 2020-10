Airbus livre le 1er A220 assemblé aux Etats-Unis

Airbus livre le 1er A220 assemblé aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus a livré le premier A220 assemblé aux Etats-Unis depuis Mobile, en Alabama, consolidant ainsi le rôle du constructeur aéronautique en tant que producteur mondial d'avions. Cet appareil est le signe de l'arrivée d'une nouvelle ère dans la production d'Airbus aux Etats-Unis.

Cet avion a été livré à Delta Air Lines.

La livraison du premier A220-300 assemblé aux Etats-Unis est un moment historique qui met en évidence l'empreinte industrielle croissante d'Airbus en Amérique du Nord et nous rend tous extrêmement fiers , a déclaré C. Jeffrey Knittel, président et PDG d'Airbus Americas, Inc. Nous attendons avec impatience de voir la réaction positive des passagers lorsqu'ils feront l'expérience de voyager à bord de ce tout nouveau A220-300 fièrement assemblé à Mobile, en Alabama

Depuis la mise en service de la chaîne d'assemblage final de l'A220 de Mobile en janvier 2019, jusqu'au démarrage officiel de la production de l'A220 en août 2019 et au vol inaugural de cet appareil en juin, les équipes A220 de Mirabel (Québec) et de Mobile ont travaillé en étroite collaboration pour assurer le succès de la production de l'A220 aux Etats-Unis.

Environ 400 employés américains ont été formés pour la production de l'A220.

Delta Air Lines est actuellement le plus gros client de l'A220, avec un total de 95 appareils A220 en commande et sera le premier opérateur A220 en Amérique à exploiter les deux types d'appareils, soit l'A220-100 et A220-300.

Afin septembre 2020, 123 appareils A220 ont été livrés à 7 opérateurs et sont en opération sur des itinéraires en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, ce qui prouve la grande polyvalence du dernier membre de la famille Airbus.