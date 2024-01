Airbus livre 735 avions en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Airbus a livré 735 avions commerciaux (661 en 2022) à 87 clients dans le monde, démontrant une solide performance malgré un environnement opérationnel complexe.

L'activité avions commerciaux a enregistré 2.319 nouvelles commandes brutes (2.094 nettes). En conséquence, son carnet de commandes à la fin de l'année 2023 s'élevait à 8.598 avions.

Les livraisons par famille d'avions s'établissent comme suit :

- Famille A220 : 68 avions (53 en 2022)

- Famille A320 : 571 avions (516 en 2022)

- Famille A330 : 32 avions (32 en 2022)

- Famille A350 : 64 avions (60 en 2022).

"L'année 2023 a été une année mémorable pour l'activité avions commerciaux d'Airbus, avec un chiffre d'affaires exceptionnel et des livraisons dans la tranche haute de notre objectif", a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. "Plusieurs facteurs se sont conjugués pour nous aider à atteindre nos objectifs, notamment la plus grande flexibilité et capacité de notre système industriel mondial, ainsi que la forte demande des compagnies aériennes pour renouveler leur flotte avec nos avions les plus modernes et les plus économes en carburant." Guillaume a ajouté : "Il s'agit d'une réussite remarquable. Je remercie nos clients, nos partenaires fournisseurs et toutes les équipes d'Airbus qui ont permis d'y parvenir".