Airbus livraison à l'armée allemande du 1er conteneur protégé de transport de blessés

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space vient de remettre le premier des 13 conteneurs protégés de transport de blessés (GVTC) à la Bundeswehr. Les équipes médicales pourront ainsi sauver des vies, transporter en toute sécurité des malades, des blessés et des accidentés vers des hôpitaux, tout en leur apportant des soins médicaux pendant le transport. "Nos conteneurs protégés pour le transport des blessés améliorent la chaîne de sauvetage et la capacité de la Bundeswehr à récupérer, transporter et soigner les blessés dans les zones de crise", commente Harald Mannheim, directeur général d'Airbus Defence and Space GmbH. "En ce sens, le GVTC est une nouvelle preuve que nos technologies de pointe sont au service de ceux qui aident les autres".

Un premier GVTC livré le 20 avril sera utilisé comme démonstrateur par la Bundeswehr qui va pouvoir le tester, former et entraîner son personnel sanitaire. Le GVTC passera ensuite à la production en série.

Les 12 GVTC de série devraient ensuite être remis à la Bundeswehr entre 2024 et 2026.