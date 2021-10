Airbus : les sociétés de leasing s'inquièteraient d'une hausse trop rapide de la production d'A320

(Boursier.com) — Airbus et Safran pointent en queue du CAC40 en ce début de semaine, en repli respectif de 1,6% et 2,3%. Outre les craintes entourant la reprise des contaminations au coronavirus en Europe et en Chine, l'actualité sectorielle est également dominée par l'appel repoussé de plusieurs sociétés de leasing d'avions auprès du géant européen afin que ce dernier tempère ses plans de montée en cadence de la production d'appareils de la famille A320.

Au moins deux des plus grandes sociétés de leasing au monde (AerCap et Avolon) auraient écrit à Airbus pour l'avertir qu'une augmentation trop agressive de la production jusqu'à un pic de plus de 70 avions par mois pourrait perturber le marché et nuire à la valeur des avions, alors que la reprise après la crise du coronavirus reste fragile.

Airbus leur aurait répondu qu'il s'en tenait à ses plans actuels, soit un objectif ferme de 64 avions de la famille A320 par mois au deuxième trimestre 2023, ainsi que des études pour éventuellement porter la production mensuelle à 70 unités au début de 2024 et à 75 en 2025. Ce chiffre est à comparer aux quelque 40 avions de la famille A320 par mois produits actuellement et au niveau record de 60 unités avant la crise du Covid-19.

Selon des sources industrielles citées par 'Reuters', confirmant une information du 'Financial Times', Airbus a dit aux sociétés de leasing qui se plaignent de ses plans que "la demande est là". Un porte-parole d'Airbus a par ailleurs refusé de commenter la correspondance confidentielle mais a déclaré à l'agence : "nous continuons à travailler sur la montée en puissance de la production de nos avions commerciaux, conformément au planning communiqué en mai 2021".

Le pionnier de l'industrie Steven Udvar-Hazy, président exécutif d'Air Lease Corp, avait mis en garde contre les dangers de la surproduction lors d'une conférence Airline Economics le mois dernier. D'autant que les divers fournisseurs doivent eux faire face aux défis de l'après-crise en matière de main-d'oeuvre, de transport maritime et d'inflation. Une affaire à suivre de près.