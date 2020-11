Airbus : les livraisons accélèrent, le titre aussi

Crédit photo © Airbus SAS

(Boursier.com) — Dans un marché très bien orienté, Airbus s'adjuge 3,7% à 72,6 euros en ce début de semaine. Le géant de l'aéronautique a livré 72 appareils en octobre, marquant une nette progression de 26,3% par rapport à septembre. Comme le souligne Oddo BHF, ce chiffre consolide le commentaire du CEO d'Airbus qui indiquait que la cadence de 40 pour la famille A320 était à ses yeux solide en dépit de l'arrêt du mouvement de réintroduction des capacités depuis la fin de l'été. La société a par ailleurs enregistré 11 nouvelles commandes sur le mois, dont 6 ACJ TwoTwenty récemment commercialisés, 4 unités de la famille A320neo et 1 ACJ 320neo.

Le broker réitère son opinion 'achat' et sa cible de 89 euros. En dépit de la résurgence de la COVID, il est toujours convaincu que la cadence actuelle offre un plancher solide grâce au retour des compagnies chinoises, rassurées par le retour des volumes et un accès garanti aux financements (jusqu'à 33%e des livraisons d'A320 sur les prochains trimestres) ; les agences de crédit export qui monteront en puissance à la fin de cet exercice ; l'accélération des retraits (5% de la flotte de moyen-courrier vs 2% en historique) et les questions environnementales devenant plus prégnantes. Sur un horizon moyen terme, le titre est largement sous-évalué, conclut le courtier.