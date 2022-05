Airbus : les derniers satellites Pléiades Neo en bonne voie pour être lancés cette année

(Boursier.com) — Les deux derniers satellites de la constellation Pléiades Neo, détenue et exploitée par Airbus, sont en bonne voie pour un lancement dans le courant de l'année, après des tests finaux réussis dans les salles blanches de Toulouse.

Après l'intégration en parallèle et sans heurts des deux satellites Pléiades Neo 5 et 6, et la conclusion de la campagne de tests environnementaux (vide thermique, acoustique, vibrations), les deux jumeaux sont désormais prêts à compléter la famille Pléiades Neo en orbite. Les deux satellites doivent être lancés simultanément sur le lanceur européen Vega C depuis Kourou, en Guyane.

Pour ce lancement double, les ingénieurs spatiaux d'Airbus ont mis au point une conception intelligente et efficace sans adaptateur, où les satellites sont empilés l'un sur l'autre, reliés uniquement par une bande de serrage. Cette configuration de lancement compacte sans adaptateur permet d'économiser du volume et de la masse, ainsi que de réduire les coûts. Les essais simultanés des deux satellites dans leur configuration de lancement empilée ont permis un gain de temps considérable. Qatre jours seulement furent nécessaires pour terminer les essais sinusoïdaux sur trois axes et les essais acoustiques.