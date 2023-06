Airbus : les avis de brokers se succèdent...

(Boursier.com) — Airbus pointe quasiment stable à 129 euros ce mardi, après avoir fait part de la livraison de 63 appareilscommerciaux en mai. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer". Oddo BHF a noté que ces données démontrent qu'en dépit des multiples jours fériés, la reprise en main progressive de la production chez Airbus est tangible... Après un début d'exercice délicat et des commentaires de Guillaume Faury tablant sur une "forte concentration" sur la fin de l'exercice, la tendance depuis le mois de mars tend à montrer que les livraisons reviennent plus régulièrement sur le rythme de production, explique le broker. Le chemin reste toutefois encore long pour toucher l'objectif de 720 livraisons pour 2023 puisqu'Airbus a atteint 34% de cet objectif à fin mai contre 36% en 2022 et 36% à la même période de l'année en 2019.

Le courtier est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 145 euros.

Le mois de mai semble démontrer qu'Airbus reprend graduellement la main sur sa chaine d'approvisionnement en réduisant la volatilité en sortie de FAL ce qui devrait permettre de faire apparaitre un effet de levier opérationnel. La valorisation reste attrayante puisque sur la base de son objectif cible, le titre se traiterait sur un PE 2024e de 19,1x tout en offrant un TMVA 22/26e des BPA de 26% et un FCF cumulé de 29,8 MdsE sur la même période. La Deutsche Bank ('conserver') avait auparavant revalorisé le dossier de 125 à 127 euros après des données jugées "encourageantes".