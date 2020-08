Airbus : léger repli après le retour de commandes en juillet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus cède 1,1% à 67,6 euros au lendemain de son point mensuel sur les livraisons d'appareils. Le géant de l'aéronautique a expédié 245 avions sur la période allant de janvier à juillet, dont 49 sur le seul mois de juillet, soit une hausse de 36% par rapport à juin. Seuls des monocouloirs ont été livrés, signe que la demande pour les avions à large fuselage est à l'arrêt. Dans le détail, Airbus a livré deux A220-300 à Air Canada et Egypt Air ainsi que 47 appareils de la famille A320neo .

En outre, le groupe a comptabilisé ses premières commandes en trois mois en vendant deux A320neos à un client non identifié et deux A321neos à Lufthansa Technik. Surtout, Airbus n'a enregistré aucune annulation le mois passé. Ces dernières restent ainsi bloquées à 67 unités depuis le premier janvier. A fin juillet, le carnet de commandes nettes atteint 369 unités, et 302 après annulations.