Airbus : le titre recule, retards de livraison confirmé pour les monocouloirs

(Boursier.com) — Airbus pique du nez en matinée (-1,1% à 126,7 euros). Le géant européen a commencé à informer les compagnies aériennes de retards de livraison pour ses appareils monocouloirs prévus pour 2024, avec un report d'environ trois mois concernant plusieurs centaines d'avions, affirme 'Reuters' en citant des sources industrielles.

Airbus a confirmé à l'agence des retards de livraison, sans donner de précisions, tout en indiquant que ces retards n'étaient pas le reflet d'une dégradation supplémentaire de la situation dans la chaîne d'approvisionnement. Les retards affectent particulièrement le modèle A321neo plus grand et plus complexe, ont précisé les sources à Reuters. Le groupe a néanmoins réaffirmé ses objectifs de production pour 2024 et au-delà.