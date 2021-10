Airbus : le système Zephyr achève sa campagne d'essais en vol

(Boursier.com) — Le Zephyr S d'Airbus conclut avec succès sa campagne d'essais en vol 2021 aux Etats-Unis. Le dernier vol du système de plate-forme à haute altitude (HAPS) alimenté à l'énergie solaire d'Airbus s'est achevé le 13 septembre en Arizona, mettant un terme à la campagne de vol la plus ambitieuse et la plus fructueuse à ce jour.

L'objectif de cette campagne était orienté client. Il s'agissait de démontrer l'utilisation qui pouvait être faite du Zephyr dans le cadre de futures opérations en dehors de l'espace aérien restreint et au-dessus de l'espace aérien utilisé par les avions commerciaux. Equipé d'un système optique avancé d'observation de la Terre (OPAZ), le Zephyr a prouvé qu'il était capable de fournir une vision instantanée, constante et améliorée de la situation.

La campagne comprenait 6 vols, 4 vols d'essai à basse altitude et 2 vols stratosphériques d'environ 18 jours chacun, totalisant plus de 36 jours de vol stratosphérique. 887 heures de vol sont ainsi venues s'ajouter aux 2 435 heures de vol stratosphériques cumulées jusqu'ici par le Zephyr, ce qui représente un progrès significatif pour le HAPS et une avancée majeure vers l'utilisation opérationnelle de la stratosphère par ses clients.

Cette capacité innovante, potentiellement révolutionnaire, s'inscrit dans la vision d'Airbus de tendre vers une opérationnalisation rapide de la stratosphère. "Neutre en carbone", le Zephyr utilise l'énergie solaire pour voler et pour recharger ses batteries. Il ne consomme pas de carburant et ne génère pas d'émission de carbone. Capable de se maintenir dans la stratosphère pendant plusieurs mois d'affilée, le Zephyr offrira de nouvelles capacités de détection, d'identification et de connexion aux clients commerciaux et militaires. Il permettra de révolutionner la gestion des catastrophes et de mieux contrôler la propagation des feux de forêt ou les déversements d'hydrocarbures. Zephyr assurera une surveillance constante, suivra l'évolution environnementale de la planète et permettra aux régions du monde les plus isolées de communiquer.