Airbus : le satellite Inmarsat-6 F2 paré au lancement

(Boursier.com) — Le second satellite géostationnaire de télécommunications Inmarsat-6 (I-6 F2) construit par Airbus est arrivé au Centre spatial Kennedy en Floride à bord d'un Beluga, prêt pour son lancement en février.

Le satellite cadet de la génération Inmarsat-6 est issu de famille de satellites Eurostar E3000 d'Airbus et sera le 58ème construit par Airbus. Il sera en outre le neuvième Eurostar en orbite doté de propulsion électrique, renforçant ainsi la position d'Airbus en tant que leader mondial de la propulsion tout-électrique.

I-6 F1 et I-6 F2 sont chacun équipés d'une grande antenne de 9 m de diamètre en bande L et de six antennes multifaisceaux en bande Ka, ce qui leur confère un haut niveau de flexibilité et de connectivité. Ils sont également équipés de processeurs numériques modulaires de nouvelle génération qui offrent une souplesse de routage totale sur un maximum de 8 000 canaux et une allocation dynamique de puissance à plus de 200 faisceaux en bande L par satellite. Les faisceaux en bande Ka sont orientables sur l'ensemble du disque terrestre, avec une allocation flexible entre canaux et faisceaux.

Ces satellites permettront à Inmarsat d'améliorer ses réseaux ELERA (bande L) et Global Xpress (bande Ka), respectivement, pour ses clients terrestres, maritimes et aériens.

Le premier satellite Inmarsat-6 (I-6 F1) construit par Airbus a été lancé avec succès en décembre 2021. Il a atteint son emplacement géostationnaire d'essais à l'été 2022 et devrait entrer en service au début de 2023. Le satellite I-6 F2 devrait suivre après son lancement réussi et entrer en service au début de 2024. Les satellites de télécommunications géostationnaires d'Airbus ont accumulé plus de 1.300 ans d'exploitation réussie et sont en service ou en cours de construction pour tous les principaux opérateurs de satellites géostationnaires du monde.