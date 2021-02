Airbus : le résultat opérationnel ajusté revient à 1,7 MdsE

(Boursier.com) — Le groupe d'aéronautique Airbus vise un résultat opérationnel ajusté de 2 milliards d'euros en 2021, après avoir vu ses résultats être affectés l'an dernier par la

pandémie. Son résultat opérationnel ajusté a chuté de 75% en 2020, à 1,7 milliard d'euros, et son chiffre d'affaires a plongé de 29%, à 49,9 milliards.

Le groupe a particulièrement souffert de la chute des commandes d'avions commerciaux. Airbus n'a ainsi enregistré que 268 commandes nettes d'avions commerciaux l'an dernier contre 768 avions en 2019. Les prises de commandes ont plongé à 33,3 milliards d'euros, contre 81,2 milliards un an plus tôt.

Pour 2021, Airbus prévoit de livrer un même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566. Le groupe aéronautique vise aussi pour 2021 un retour à l'équilibre en terme de génération de flux de trésorerie disponible, avant opérations de fusions-acquisitions et financements-clients, après avoir consommé 6,9 milliards d'euros de trésorerie l'an dernier.

La perte nette consolidée atteint -1,13 MdE. Airbus ne versera aucun dividende au titre de l'année 2020...