Airbus : le plan de restructuration annoncé ce soir ?

(Boursier.com) — On pourrait connaitre dès ce soir l'ampleur du plan de restructuration chez Airbus. Reuters, qui cite des sources syndicales, affirme que l'avionneur annoncera ses projets après la clôture de la Bourse. Selon les derniers bruits de couloir, Airbus pourrait supprimer plus de 10.000 emplois au sein de sa branche aviation civile et jusqu'à 20.000 dans l'ensemble du groupe.

Confronté à une crise sans précédent, le géant aéronautique a déjà averti à plusieurs reprises qu'il devrait se restructurer pour 'survivre'. Après avoir réduit ses cadences de fabrication pour faire face à la chute de la demande des compagnies aériennes, le groupe européen doit désormais adapter son outil de production à ce nouvel environnement alors qu'il faudra attendre plusieurs années pour que le trafic retrouve son niveau d'avant crise.